Karl-Heinz Sandknop freut sich auf Zusammenarbeit mit Sportlern

Er vereine viele gute Charaktereigenschaften in sich, sei zielstrebig, herzlich und beruflich ein absoluter Profi. Vor allem aber sei er „ein feiner Mensch“. So stand es unlängst in der Zeitung im Bericht über die Verabschiedung von Karl-Heinz Sandknop als Kanzler der Hochschule Hamm-Lippstadt, an der er seit deren Gründung in dieser Position tätig war. Mit dem Eintritt in den Ruhestand hat Sandknop, der bis etwa zum Jahr 2000 Kämmerer der Stadt Sendenhorst war, in der Martinus-stadt ein wichtiges Ehrenamt übernommen: Er wurde – wie berichtet – einstimmig zum Vorsitzenden der SG Sendenhorst gewählt.

