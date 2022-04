Vom modernen Swing bis zum coolen Jazz

Der Förderverein Haus Siekmann bietet ein weiteres Jazz-Konzert an. Zu Gast ist Torsten Zwingenberger mit seinem Quartett. Auf dem Programm stehen moderner Swing, Hardbop, Cooljazz oder auch brasilianischer und funkiger Souljazz.

Der renommierte Drummer Torsten Zwingenberger ist sowohl im Jazz als auch im Swing zu Hause. Bekannt geworden ist er außerdem als Blues- und Boogie-Woogie-Begleiter, heißt es in der Ankündigung des Fördervereins Haus Siekmann für das nächste Konzert.

In seinem Quartett hätten sich exquisite Berliner Jazzmusiker zusammengefunden, die live intensiven Groove und mitreißendes Feeling böten. Am Sonntag (10. April) ist das Quartett im Haus Siekmann zu hören.

Mehr als 100 Konzerte im Jahr

Torsten Zwingenberger zähle zu den umtriebigsten Persönlichkeiten der deutschen Jazzszene. Mehr als 100 Konzerte im Jahr, internationale Tourneen und zahlreiche Projekte als Bandleader sowie als Sideman stünden auf seiner Agenda. Bereits als Mittzwanziger arbeitet er mit Jazzlegenden wie Buddy Tate, Harry „Sweets“ Edison und Joe Pass zusammen. Darüber hinaus habe er mit „Drumming 5.1“ eine spezielle Technik des Schlagzeugspiels entwickelt, für die er das klassische Drumset um vielfältige Percussion-Instrumente erweiterte und mit artistischer Präzision aller vier Gliedmaßen bespiele.

Viele Genres im Repertoire

Bekannt geworden sei Torsten Zwingenberger zunächst mit seinem Bruder Axel Zwingenberger und seinem „Torsten-Zwingenberger-Trio“, dann als Begleiter von bekannten Jazzern. Später habe er mit der Band „Lyambiko“ bis 2006 für Furore gesorgt. Bisweilen treffe man ihn meist in Jazz-Clubs, auf Konzertbühnen und Festivals. „Spieltechnik und Musikalität auf höchster Ebene erlauben ihm, jeden Gedanken sofort auf dem Drumkit umzusetzen“, schreibt der Förderverein. Weil Neugierde und Leidenschaft ihn auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen und technischen Finessen immer weiter vorantreiben würden, gelängen ihm stets neue Sounds, bei denen er alte und neue Jazz-Stile mit Blues, Boogie Woogie, Rhythm and Blues und anderen verbinde. Die Konzertbesucherinnen und -besucher könnten sich auf modernen Swing, Hardbop, Cooljazz oder auch mal brasilianischen und funkigen Souljazz in einer groovenden Mischung aus Titeln des „American Songbooks“ und Eigenkompositionen der Bandmusiker freuen.

Zur Band gehören Patrick Braun (Saxofon), Kenneth Berkel (Piano), Carmelo Leotta (Bass) und Torsten Zwingenberger (Drums/Percussion).

Corona-Regeln und Tickets

Veranstaltungsbeginn ist um 17 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher sind gebeten, die aktuellen Corona-Regeln des Landes NRW einzuhalten. Der Nachweis der vollständigen Corona-Impfung oder der Genesung ist erforderlich.

Karten zum Preis von 19 Euro sind im Vorverkauf erhältlich in Sendenhorst bei „lebensecht“ an der Kirchstraße 18 und in Albersloh im Geschäft Hesselmann sowie beim Förderverein Haus Siekmann, 02526/95 05 64. Reservierungen sind auch online unter www.haussiekmann.de möglich.