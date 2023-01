Vom Nachtbus bis zur Klimamesse: Bei den „sonstigen Geschäftsaufwendungen“ im städtischen Haushalt ist vieles notiert, was die Stadt bezahlen muss – oder will. In diesen Kostenbereich fallen auch die Kulturförderung, der Fremdenverkehr und das VHS-Heft.

In diesem Jahr soll es wieder eine Klimamesse geben. Diese Veranstaltung lässt sich die Stadt 16 500 Euro kosten. Das Foto stammt aus dem Jahr 2021.

Unter dem Ausgabeposten „sonstigen Geschäftsaufwendungen“ kann man sich alles Mögliche vorstellen. Und viel Mögliches fällt im Entwurf des städtischen Haushalts, den Bürgermeisterin Katrin Reuscher im Dezember vorgestellt hat und der in den politischen Gremien in den kommenden Wochen beraten wird, auch in diesen Bereich. Knapp 256.000 Euro sollen hier ausgegeben werden, und das Kostenspecktrum ist breitgefächert.

Stellenausschreibungen und GEZ-Gebühren

Dazu gehören unter anderem Kosten für Repräsentationen der Stadt, für Ehrungen, für die Öffentlichkeitsarbeit für Stellenausschreibungen, GEZ-Gebühren, die ja auch eine Stadt zu bezahlen hat, und der finanzielle Aufwand für die digitale Ratsarbeit. Alle Ratsmitglieder sind vor einigen Jahren mit einem I-Pad ausgestattet worden, auch deshalb, weil sich die Stadt auf den Weg in die Papierlosigkeit gemacht hat.

In diesen Kostenbereich fallen aber auch die Kulturförderung, der Fremdenverkehr und der Ausgleich des Fehlbetrages für den ÖPNV. So beteiligt sich die Stadt mit 16.000 an den Kosten für den Nachtbus N 1.

12.500 Euro sind für die Wartung und den Support des Datenmanagementsystems fällig. Da die Stadt Sendenhorst beim Vollstrecken von offenen städtischen Rechnungen den Außendienst der Stadt Warendorf in Anspruch nimmt, muss sie dafür gut 9000 Euro bezahlen.

Heimatpreis und Klimamesse

4000 Euro kosten der Druck des Sendenhorster VHS-Heftes. Aufgeführt sind in diesem Budget unter anderem auch der finanzielle Aufwand für den Heimatpreis und dessen Verleihung (6400 Euro), für die Klimamesse in diesem Jahr (16.500 Euro), das Unternehmerforum (4500 Euro) und die Berufsinformationsmesse (9500 Euro).

Daneben werden im Etat 6500 Euro für Projektkosten und Veranstaltungsflyer im Zusammenhang mit der „Stadt der Stimmen“ zur Verfügung gestellt. 4000 Euro stellt die Kämmerei für einen geplanten Bürgerinformationstag zur Verfügung.

Aufgenommen sind in diesem Budget auch „sonstige soziale Leistungen“, von denen unter anderem die Senioren profitieren. So lässt sich die Stadt die Seniorenmesse 3000 Euro und den Seniorenwegweiser 4000 Euro kosten.

Besonderen Aktionen und Veranstaltungen der Stadt, die damit zusammenhängende Öffentlichkeitsarbeit sind in diesem Jahr mit 15.400 Euro in den städtischen Haushalt eingepreist.