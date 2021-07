Vom Rhein an die Spree?

Der Lieblingsplatz in Albersloh ist für Henning Rehbaum an der Werse in Höhe der renaturierten Insel.

Sein Lieblingsplatz für ein Foto in Albersloh ist an der Werse etwa in Höhe der Insel, im Hintergrund die Schule. Dort sollte auch das Gespräch darüber stattfinden, warum es den heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Henning Rehbaum in der Berliner Bundestag zieht. Doch es regnet an diesem frühen Morgen. Also geht es nach dem Foto zum Café am Kirchplatz. Dort regnet es zwar auch, aber die großen Sonnenschirme vor der Tür lassen Gäste im Trockenen sitzen.