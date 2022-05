Vom Ruhrgebiet ins Münsterland

Sendenhorst/Albersloh

Aus dem Ruhrgebiet ins Münsterland: Elisabeth Beckmann ist neue Pastoralreferentin in der Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus. Sie freut sich, in Sendenhorst zu sein, das sie in ihrer Ausbildung schon mal kennengelernt hat. Zuletzt hat sie in Recklinghausen gearbeitet.

Von Josef Thesing