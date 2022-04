SG Sendenhorst verabschiedet Franz-Josef Reuscher und wählt Karl-Heinz Sandknop

Die SG Sendenhorst hat einen neuen Vorsitzenden: In der Mitgliederversammlung am Mittwochabend wurde Karl-Heinz Sandknop einstimmig von den rund 50 anwesenden Mitgliedern gewählt, nachdem er sich und seine Ziele kurz vorgestellt hatte. Vorgeschlagen worden war er sozusagen als dessen letzte Amtshandlung von Franz-Josef Reuscher, der – wie berichtet – 20 Jahre lang Vorsitzender des größten Sportvereins in der Stadt war.

Höhepunkt der Mitgliederversammlung, die coronabedingt die erste seit Mai 2019 war, war neben der Neuwahl des Vorsitzenden der Abschied von Franz-Josef Reuscher. Dieser nahm sich Zeit für einen etwas umfangreicheren Rückblick auf die Schwerpunkte und Höhepunkte in seiner langen Amtszeit (wir berichteten).

Balvin würdigt Reschers Engagement

Ehrenvorsitzender Peter Balvin nahm die Würdigung von Reuscher und dessen langjähriger Arbeit vor. „Du hast den Verein mit großem Engagement geführt und ihn für die Zukunft bestens aufgestellt. Dafür gilt dir unser aller großer Dank“, erklärte Balvin. Sein Vorschlag, Reuscher ebenfalls zum Ehrenvorsitzenden zu wählen, wurde einstimmig angenommen, worauf es für den scheidenden Vorsitzenden stehende Ovationen gab.

Der Vorstand der SG Sendenhorst. Foto: SG Sendenhorst

Bei den weiteren Wahlen wurden Bernd Petry als zweiter Vorsitzender, Matthias Abke als Kassierer und Thomas Erdmann als Geschäftsführer wiedergewählt. Wolfgang Prange ist neuer Schriftführer.

Der Kassenbericht umfasste die Jahre 2019 und 2020. Matthias Abke machte deutlich, dass sich darin auch die Größe des Vereins widerspiegele. Umsätze in Größenordnungen von mehr als 400.000 Euro könnten nur mit einer professionellen Vereinsführung und mit der Hilfe eines Steuerberaters bewegt werden. Durch die Pandemie seien die Umsätze leicht rückläufig, aber unterm Strich noch positiv gewesen. Mit der heutigen Art der Buchführung und Bilanzierung bestehe keinerlei Gefahr, die Gemeinnützigkeit zu verlieren.

Besondere Auszeichnungen

Es folgten die Ehrungen von langjährigen Mitgliedern. Aufgrund der Corona-Lage wurden die Namen der zu Ehrenden nur vorgetragen. Sie sollen im Sommer in einer gesonderten Veranstaltung noch einmal im festlichen Rahmen gewürdigt werden.

Eine besondere Auszeichnung erfuhren Susanne Tepe und Ludger Overesch für ihre langjährige Vereinsarbeit sowie die vier Schwimmerinnen Franziska Pälmke, Charlotte Hipper und die beiden Schwestern Merle und Jule Bockholt für ihre sportlichen Erfolge.

Bürgermeisterin Katrin Reuscher überbrachte die Grüße der Stadt und bedankte sich für die wichtige Arbeit der SG Sendenhorst für die Stadtgesellschaft. Besonders herzlich fiel der Dank an ihren Vater für die langjährige Arbeit als Vorsitzender der SG aus.

Peter Balvin (l.) überreichte Franz-Josef Reuscher ein Geschenk. Foto: SG Sendenhorst

Deutlich wurde in der Versammlung auch die Sorge, dass es für Vereine immer schwieriger werde, Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen. Das unterstrich auch die Bürgermeisterin und stellte Unterstützung durch die Stadt in Aussicht. Deshalb war es der SG an diesem Abend auch besonders wichtig, den vielen Ehrenamtlichen in den Abteilungen für deren Arbeit zu danken. Ohne dieses private Engagement könne ein Verein wie die SG nicht bestehen.