Vom Wasser bis zur Taschenlampe

Ist genügend Trinkwasser im Haus? Habe ich die Telefonnummer des Nachbarn parat? Wo ist die Taschenlampe, wenn der Strom ausfällt? Diese und andere Fragen gilt es zu beantworten, wenn sich Menschen auf einen Notfall vorbereiten wollen – oder müssen. Zum Beispiel bei Sturm, Hochwasser oder bei einem kompletten Stromausfall.

Dabei hilft auch die Stadt Sendenhorst, die in einem Flyer vieles zusammengetragen hat, was es vor und in Krisensituationen zu beachten gilt. Wobei: „Es geht uns nicht darum, Angst oder gar Panik zu verbreiten. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger nur ein wenig sensibilisieren“, erklärt Bürgermeisterin Katrin Reuscher im Gespräch mit der Redaktion. Ab Montag (13. Februar) wird der Flyer gemeinsam mit einer Checkliste an alle Haushalte versandt. Er ist dann auch gemeinsam mit einem Erklärvideo auf der Homepage der Stadt zu finden.

Mehr außergewöhnliche Ereignisse

„Mit zunehmender Häufigkeit von außergewöhnlichen Ereignissen wie Hochwasser, Orkanen und mehrtägigen Stromausfällen ist auch die Stadtverwaltung gefordert, vorausschauend ein Krisenmanagement aufzubauen, um im Fall der Fälle reagieren zu können“, erläutert die Bürgermeisterin das Anliegen der Stadt. Als Trägerin der Gefahrenabwehr sei es Aufgabe der Stadtverwaltung, den Schutz der Bevölkerung, ihre Versorgung sowie die Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktionen unter erschwerten Umständen zu gewährleisten. Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW empfehle unter anderem auch auf Ebene der kreisangehörigen Kommunen die Einrichtung eines Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE). Das hat die Stadt bereits vor geraumer Zeit getan.

„Krisenstab“ ist eingerichtet

„Mit der Einrichtung des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse in der Stadtverwaltung Sendenhorst stellen wir sicher, dass die Handlungsabläufe in diesen Extremsituationen klar geregelt sind. Auch die Feuerwehr ist Teil des SAE in Sendenhorst, so dass vor Ort die bestmögliche Koordination der Maßnahmen gewährleistet ist“, erläutert die Bürgermeisterin. Um einen Einblick in das Krisenmanagement zu geben, hat die Stadt auch das Video produziert.„Dennoch ist auch jeder einzelne gut beraten, für solche Ereignisse wie zum Beispiel einen großflächigen Stromausfall persönlich vorzusorgen“, appelliert Katrin Reuscher.

Checkliste für zu Hause

Die Checkliste könne helfen, eine angemessene Vorsorge zu betreiben. Aufgeführt sind neben Artikeln für die Hausapotheke unter anderem weitere nützliche Vorräten und die Dokumentsicherung. Zudem wird dargelegt, wie ein Notvorrat an Lebensmitteln und Trinkwasser für rund zwei Wochen anzulegen ist. „Weitere ausführliche Informationen zur Notfallvorsorge werden durch den Kreis Warendorf und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt“, erläutert Reuscher. „Wenn sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger mit der Eigenvorsorge im Krisenfall auseinander setzen und Maßnahmen ergreifen, ist allen gedient. Ich möchte alle Sendenhorster und Albersloher Haushalte ermuntern, die zur Verfügung gestellten Informationen zu nutzen“, bekräftigt Katrin Reuscher.

Hier ein Überblick über eine Grundbevorratung und weitere nützliche Informationen:

Stadt Sendenhorst: https://www.sendenhorst.de/de/krisen-notfallvorsorge.html

Kreis Warendorf: https://www.kreis-warendorf.de/unsere-themen/sicherheit/vorsorge-und-eigenhilfe-in-notsituationen

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/vorsorge_node.html