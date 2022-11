Vom Wohnhaus bis zu Containern

Bei der Unterbringung von Flüchtlingen bleibt die Lage in der Stadt weiter angespannt – wie in vielen anderen Städten und Gemeinden auch. Eine Idee der Stadtverwaltung, die allerdings nicht kurzfristig umgesetzt werden kann, ist deshalb, auf dem rückwärtigen, städtischen Grundstück an der Straße Auf dem Bült 18 a ein Mehrfamilienhaus in Modulbauweise zu errichten. „Living Cube“ nennen das die Fachleute. Diskutiert wurde eine solche Bauweise von Politik und Verwaltung bereits im Jahr 2016.

