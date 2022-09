Von Bach über Abba bis Zappa

Das Gitarrenfestival hat bereits Tradition im Haus Siekmann. Am kommenden Sonntag (2. Oktober) ist es um 17 Uhr wieder soweit. Zu Gast sein werden Peter Autschbach, Stephan Bormann und Buck Wolters, die sowohl einzeln auftreten, aber auch eine gemeinsame Jamsession spielen werden.

Das Gitarrenfestival, bei dem drei hervorragende Vertreter ihres musikalischen Fachs einzeln und in einer gemeinsamen Jamsession spielen, hat bereits Tradition im Haus Siekmann, heißt es in einer Konzertankündigung des Fördervereins Haus Siekmann. Am kommenden Sonntag (2. Oktober) ist es um 17 Uhr wieder soweit: mit Peter Autschbach, Stephan Bormann und Buck Wolters.

Wenn Peter Autschbach zur Gitarre greife, sei Genuss garantiert. Seine internationalen Workshops seien ausgebucht, seine Lehrbücher überaus erfolgreich, und seine ebenso zahlreichen wie brillanten Kompositionen bereicherten die Gitarren-Szene, schreibt der Förderverein. Im Dezember 2019 gewann er im Duo mit der Sängerin Samira Saygili den Hauptpreis „Deutscher Singer-Preis“ und eine Auszeichnung in der Kategorie „Bester Gitarrist“ bei der Veranstaltung „Deutscher Rock- und Pop-Preis“ mit seiner Komposition „Holobiont“.

Offenheit für originelle Musik

Der studierte Jazz-Gitarrist Stephan Bormann mit einer extremen Offenheit für jede Spielart origineller Musik zähle zu den vielseitigsten deutschen Gitarristen. Mit kreativem Spaß schaffe er Klänge, die sich in die jeweiligen Projekte fügten und präge diese mit seinem individuellen Stil. Neben seinen erfolgreichen Projekten arbeitete er ebenso als Sideman mit bekannten Künstlern wie Nils Landgren und Till Brönner zusammen. Seit 1994 leite er eine Hauptfachklasse an der Hochschule für Musik in Dresden und ist dort Professor für Gitarre Jazz/Rock/Pop.

Der Dortmunder Gitarrist und Komponist Burkhard (Buck) Wolters gehört bereits seit einigen Jahren zu den festen Größen im Haus Siekmann. In vorangegangenen Jahren spielte er dort bereits mit Koryphäen der internationalen Szene wie Pierre Bensusan, Ian Melrose, Michael Langer oder Michael Fix. „Buck Wolters ist ein Allrounder, der von Abba bis Zappa, und von J.S. Bach bis Ravi Shankar in vielen Stilrichtungen zu Hause ist“, so der Förderverein. Außergewöhnlich sei seine komplexe Spieltechnik mit simultaner Percussion auf dem Gitarrenkorpus, die bisweilen den Eindruck einer kompletten Band oder gar eines ganzen Orchesters erwecke. Sowohl als Komponist und Buchautor als auch als konzertierender Künstler, habe sich Buck Wolters international einen Namen gemacht.

Solo und gemeinsam auf der Bühne

Im Anschluss an ein jeweils 30-minütiges Soloprogramm der einzelnen Künstler wird der Abend, wie gewohnt, mit einer gemeinsamen Jamsession der drei Protagonisten schließen.

Karten zum Preis von 22 Euro sind im Vorverkauf erhältlich in Sendenhorst im Geschäft „lebensecht“ und in Albersloh bei Hesselmann sowie beim Förderverein Haus Siekmann, 02526/95 05 64. Reservierungen sind auch online beim Haus Siekmann möglich.