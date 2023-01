Von der Innenstadt bis zu den Sirenen

Die Stadt bekommt bekommt Geld unter anderem vom Land NRW und aus verschiedenen Fördertöpfen für konkrete Investitionen. Das sind in diesem Jahr rund 3,52 Millionen Euro. Neben der Investitionspauschale sind das feste Beträge für die Schulen, den Feuerschutz und den Sport.

Für die Erweiterung der Albersloher Feuerwache erhält die Stadt in diesem Jahr eine Förderung in Höhe von 100 000 Euro.

Damit die Stadt das viele Geld in die zahlreichen Einrichtungen investieren kann, braucht sie Einnahmen. Und das bekommt sie unter anderem vom Land NRW und aus verschiedenen Fördertöpfen für konkrete Investitionen. Das geht aus dem Entwurf des städtischen Haushalts hervor, der in den kommenden Wochen von den politischen Fraktionen in den Fachausschüssen beraten und im März vom Rat der Stadt verabschiedet wird.