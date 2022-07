Von Vögeln, Bienen und Bäumen

Sendenhorst

Das Areal um die Reste des ehemaligen Hofes Schmetkamp hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem beliebten Naturidyll entwickelt. Nun steht noch die Umgestaltung der Scheune an. In den 1960er Jahren wollte die Stadt an dieser Stelle ein Gewerbegebiet entwickeln.

Von Josef Thesing