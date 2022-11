Von wegen Weiberkram

Ein Erzähltheater der besonderen Art erwartete die Gäste beim jährliche Sendenhorster Frauensalon im Haus Siekmann. Mit Geschichten, Märchen und Musik von klugen und starken Frauen nahmen Erzählerin Tanja W. Schreiber und Musikerin Marie Pieck die Anwesenden mit auf eine abenteuerliche Reise.

Die zwölfte Ausgabe des Sendenhorster Frauensalon war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg und mit 60 anwesenden Damen restlos ausverkauft.

„Es ist schön, Sie heute hier im Namen der evangelischen Kirchengemeinde begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf einen vielfältigen und genussvollen Abend“, sagte Pfarrerin Ute Böning. Gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Martina Bäcker, veranstaltet sie den Frauensalon seit vielen Jahren. „Frau sein, heißt schlau sein. So wird es ja auch in der Märchenwelt thematisiert“, fügte Martina Bäcker lachend hinzu.

Von der Droste bis zu internationalen Märchen

Zu Gast waren in diesem Jahr Geschichtenerzählerin und Theaterpädagogin Tanja W. Schreiber aus Hamm und Musikerin und Musikpädagogin und Marie Pieck aus Osnabrück. „Heute geht es um ein paar ganz besondere Frauen. Sehr kleine, aber auch sehr starke, die mitten im Leben stehen“, erklärte Schreiber und zählte viele bekannte Frauen der Literaturgeschichte auf. Mit dem Gedicht „Am Turme“ von Annette von Droste-Hülshoff startete sie ihre Erzählung.

Das erste Märchen „Fundevogel“ stammt aus der Feder der Brüder Grimm. „Was viele nicht wissen: Die Brüder Grimm sind nicht nur selbst in der Welt herum gereist. Viele ihrer Geschichten bekamen sie von Frauen, die sie für sie sammelten“, so Schreiber.

Schreibers Erzählkunst und Piecks Harfenspiel sind perfekt aufeinander abgestimmt. Sanfte Klänge und der flüssige Übergang zwischen Geschichte und Musik sorgen dafür, dass die Zuschauerinnen ganz in die Erzählungen eintauchen konnten.

Es waren Märchen aus aller Welt, von allen Kontinenten, die Schreiber mitgebracht hatte. Von China und der Tochter des Kaisers aus, die nur mit einer blauen Rose zufrieden ist, geht es nach Amerika zu den Indianern, die unter einer Dürre leiden. Schreiber nimmt die Zuhörerinnen mit nach Norwegen, zu einem reichen Mann, der durch ein Missverständnis statt einer Frau, ein Pferd zur Braut hat. Auch das Glücklich-Sein, der Tod und die Unterschiede zwischen arm und reich wurden, mit Witz und Charme in ihren Geschichten an diesem Abend thematisiert.

„Ich erzähle Ihnen jetzt das allererste Märchen, an das ich mich von meiner Kindheit noch erinnere. Meine Großmutter hat es mir immer erzählt. Es ist mir besonders ans Herz gewachsen“, sagte Schreiber zum Ende der Veranstaltung. Das klassische Märchen „Sterntaler“ bildete den Abschluss des gelungenen Abends, der alle anwesenden Frauen restlos begeisterte.

Märchenhafte Häppchen

Auch die während der Pause gereichten Häppchen kamen bei den anwesenden Damen gut an. Die Küchen-Crew hatte in diesem Jahr wieder keine Mühen gescheut und stellte einen kreativen Imbiss rund um das Thema Märchen zusammen. So gab es unter anderem einen erfrischenden „Schneewittchensalat“. Die „Prinzessin auf der Erbse“, ein Kräcker mit Erbsenmus und einer Kichererbse obenauf und zwei Mini-Pfannkuchen mit einer leckeren Lachscreme, die an den Fischer und seine Frau aus der gleichnamigen Geschichte erinnern sollten, rundeten das Angebot ab.

2023 wird es eine weitere Ausgabe des Sendenhorster Frauensalon im Haus Siekmann gegen.