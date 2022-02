Von weit her nach Sendenhorst

Sie haben weite Wege hinter sich gebracht, bevor sie in Sendenhorst in einem „sicheren Hafen“ an Land gingen. Im vergangenen Jahr wurden der Stadt insgesamt 26 Menschen neu zugewiesen – 18 als Asylbewerber und acht Menschen mit anerkanntem Bleiberecht. Für letztere stellte die Stadt lediglich eine Wohnung zur Verfügung. Das berichtete die Stadtverwaltung am Dienstagabend im Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport.

Bei den anerkannten Flüchtlingen handelt es sich um eine vierköpfige syrische Familie aus einem Aufnahmelager in der Türkei und um eine männliche afghanische Ortskraft. Die Ehefrau und die beiden Kinder dieses Mannes reisten kurze Zeit später ebenfalls nach Sendenhorst nach.

Afghanische Ortskraft mit Familie

Zudem hat die Stadt im Jahr 2021 weitere fünf Familien aufgenommen – jeweils Mütter mit deren Töchtern. Hinzu kamen ein alleinstehender Mann und ein Mitglied einer Familie, die bereits in Sendenhorst lebt.

Sechs der 26 Menschen – 18 allein im vierten Quartal – kamen im Rahmen der Hilfsaktion „Griechenland“ in die Stadt, berichtet die Verwaltung. Von den derzeit 88 in Sendenhorst lebenden Asylbewerbern befinden sich noch 40 in laufenden Asylverfahren.

Ausreichend Wohnraum zur Verfügung

Die Stadt habe ihr Aufnahmesoll für Flüchtlinge im Moment nahezu erfüllt. Die sogenannte Erfüllungsquote liege bei 93 Prozent. Drei weitere Menschen könnten noch zugewiesen werden. Anders sehe das bei der „Ausländerwohnsitzverordnung“ aus, nach der Sendenhorst eine Quote von 75 Prozent aufweise. „Dies entspricht einer Aufnahmeverpflichtung von 64 Personen“, berichtete die Verwaltung. Derzeit werde davon ausgegangen, dass Sendenhorst weitere Menschen zugewiesen werden. Die Stadt könne sowohl für Einzelpersonen als auch für Familien ausreichend Wohnraum zur Verfügung stellen.

Das gelte auch für eine dreiköpfige Familie aus dem Irak, die in diesem Monat eintreffen soll. Derzeit seien noch insgesamt 30 Menschen aus sechs Familien in städtischen Unterkünften oder in von der Stadt angemieteten Wohnungen untergebracht. Für jede Person erhält die Stadt eine monatlich Pauschale in Höhe von 875 Euro.