Die deutsche Einheit jährt sich 2020 zum 30. Mal. Anlass für die VHS Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt, im Zuge der „Politisch-kulturellen Wochen“, zurückzublicken auf die Geschehnisse der Wiedervereinigung im Jahr 1990.

„Vielfältige Veranstaltungen greifen das Thema auf und bieten die Möglichkeit, sich auf unterschiedliche Art und Weise mit den Geschehnissen vor und nach der Wiedervereinigung Deutschlands zu beschäftigen“, heißt es in der Ankündigung der Volkshochschule.

Auch in Drensteinfurt sind insgesamt drei Termine vorgesehen. Los geht‘s am heutigen Donnerstag. Um 19.30 Uhr wird in der Alten Post der Film „Adam und Evelyn – Ein Umbruch liegt in der Luft“ gezeigt. Der Film spielt im Sommer des Jahres 1989. Adam und Evelyn leben irgendwo in der ostdeutschen Provinz in beschaulicher Zweisamkeit. Sie ist Kellnerin, er Fotograf und Schneider. Adam wird von den Frauen geliebt, für die er die Kleider macht. Als Evelyn ihn bei einer intimen Situation mit einer Kundin überrascht, fühlt sie sich verraten. Statt mit Adam in die Ferien nach Ungarn zu fahren, fährt Evelyn mit ihrer Freundin und deren Westcousin los – und Adam in seinem alten Wartburg hinterher. Das ist die private Konstellation – die andere, weltgeschichtliche, politische, dringt aus dem Autoradio in die sommerlichen Bilder dieses poetischen Roadmovies.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation von VHS und Cinema Ahlen. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Neben dem Filmabend stehen in den kommenden Wochen noch zwei Lesungen auf dem Programm. Zunächst wird am Montag, 27. Januar, die Schauspielerin Anna Kasprik ihr Buch „Ich aus dem Osten“ vorstellen. Als junge Schauspielerin war Kasprik in der Serie „Einzug ins Paradies“ und in dem Mehrteiler „Sachsens Glanz und Preußens Gloria“ zu sehen. Mit Rollen in „Polizeiruf“, „Tatort“ und „In aller Freundschaft“ wurde sie nach der Wende auch im Westen bekannt.

„Die 55-Jährige legt mit dem Buch keine Biografie im herkömmlichen Sinn vor, sondern wirft einen resümierenden Blick zurück auf ein versunkenes Land, das sie noch heute ihre Heimat nennt. Denn sie ist eine Frau aus dem Osten – eine klare Verortung, die ihr als ein Prädikat gilt und eine ganz bewusste Haltung provoziert, ein Statement ist“, schreibt die VHS. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr im Kulturbahnhof. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

„Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute“: Mit ihrem aktuellen Buch kommt Daniela Dahn am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr in die Alte Post. In sieben Büchern hat die Journalistin und Autorin, die Gründungsmitglied des „Demokratischen Aufbruchs“ und Trägerin des Fontane-Preises ist, sich mit der Einheit und den Folgen befasst, ein achtes war nicht geplant. „Nun hat sie es dennoch geschrieben, denn: Nach 30 Jahren Vereinigung ist die innere Spaltung zwischen Ost und West so tief wie eh und je“, schreibt die VHS. Eine gemeinsame Erinnerungskultur, die sich beschönigender oder dämonisierender Legenden verweigere, gebe es in Deutschland noch nicht. „Was müsste sie berücksichtigen? Daniela Dahn gibt dazu – streitbar und kompromisslos – mehr als nur Anregungen.“

Auch zu dieser Veranstaltung beträgt der Eintritt acht beziehungsweise sechs Euro an der Abendkasse.

Das komplette Programm ist auf www.vhs-ahlen.de zu finden.