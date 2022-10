Wasser macht nur geringen Anteil aus

Wasserflächen sind wichtig. Das ist besonders in den vergangenen Jahren deutlich geworden, die mit zu den trockensten der letzten Jahrzehnte gehörten. Die Wasserstände von stehenden und fließenden Gewässern sind besonders in den vergangenen Monaten zum Teil erheblich gefallen. Manche Bäche und Vorfluter waren sogar komplett trocken.

Das Statistische Landesamt – IT NRW – hat nun ermittelt, wie groß der Anteil der Wasserflächen an der Gesamtfläche des Landes ist und hat das auch für die Gebiete von Kreisen und Städten ausgerechnet, dies allerdings zum 31. Dezember vergangenen Jahres – und damit vor den langen trockenen Monaten 2022.

1,8 Prozent der Gesamtfläche Nordrhein-Westfalens waren Ende 2021 Wasserflächen. „Das ist eine größere Fläche als die des Bodensees mit seinen 53 600 Hektar“, teilt die Behörde mit. Dabei gebe es regional zum Teil beträchtliche Unterschiede.

179 Hektar in Sendenhorst, 176 in Drensteinfurt

Für die Stadt Sendenhorst hat das Statistische Landesamt eine Gesamtfläche von 9695 Hektar ermittelt. Davon stehen 179 Hektar quasi unter Wasser. Das sind 1,8 Prozent des Stadtgebietes – was also exakt dem Landesdurchschnitt entspricht.

Das Drensteinfurter Stadtgebiet umfasst 10 660 Hektar. 176 Hektar davon sind Wasser – ein Anteil von 1,7 Prozent. Damit bewegt sich der Wasseranteil knapp unter dem Durchschnitt aller Kommunen im Kreis Warendorf, der ebenfalls bei 1,8 Prozent liegt. Oelde hat mit 1,3 Prozent den geringsten und Sassenberg mit 2,7 Prozent den größten Wasseranteil.

In den Städten und Gemeinden des Landes schwankten die Anteile der Gewässerflächen an der jeweiligen Gesamtfläche zwischen 0,1 Prozent in Uedem im Kreis Kreis Kleve und Baesweiler in der Städteregion Aachen, das 13,9 Prozent Wasserfläche aufweist, berichtet das Statistische Landesamt. Groß sei der Anteil des Wassers an der Gesamtfläche naturgemäß auch in Städten, die sich am Rhein befinden.