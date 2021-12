Weit mehr als eine gute Tat

Sein Vater war Pfadfinder, seine Kinder sind es auch. Und so lange sich Dirk Schmedding zurückerinnern kann, gehört er der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg an. Er hat auf den verschiedenen Ebenen mitgewirkt. Nun ist er Diözesanvorsitzender.

Dirk Schmedding ist zumeist ein optimistischer und gut gelaunter Mensch. Das Foto zeigt ihn nach der Wahl zum Diözesanvorsitzenden in Haltern am See.

Manche Dinge sind einem in die Wiege gelegt, lautet eine Lebensweisheit. Wenn das so ist, dann war es bei Dirk Schmedding die Begeisterung für die Pfadfinder. „Mein Vater war auch Pfadfinder“, erzählt der Sendenhorster, der seit ein paar Wochen Diözesanvorsitzender der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist. „Dadurch kam ich schon als Kleinkind mit den Pfadfindern in Kontakt.“ Und so habe er bei den Pfadfindern „die komplette Karriere durchgemacht“, also alle Altersstufen plus verantwortliche Positionen im Stamm, auf Kreis- und Bezirksebene sowie im Diözesanverband.