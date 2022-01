Weiter Blick in die Landschaft

Dem großen Parkgelände am St.-Josef-Stift ist es in den vergangenen Jahren immer wieder an den sprichwörtlichen Kragen gegangen. Neue Gebäude wurden errichtet, vor allem das Reha-Zentrum. Durch das stetige Wachstum der Einrichtungen am Westtor wurde auch mehr Parkraum benötigt. Derzeit befindet sich der erste Bauabschnitt des neuen Parkplatzes – wir berichteten – im Endspurt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie