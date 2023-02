Wenn die Schmerzen nicht mehr weggehen

Die Entstehung von chronischen Schmerzen beschreibt Alexander Tombrink mit einem Bild, das wohl jeder kennt: Zuerst sitzt der Schmerz im Auto mit am Lenkrad, was das Fahren extrem schwierig macht. Dann sorgt der Patient dafür, dass der Schmerz auf dem Beifahrersitz Platz nimmt. Und am Ende schließlich verschwindet er im Kofferraum. „Er fährt weiter mit, aber wir haben ihn nicht mehr ständig im Blick“, sagt der Psychologe und erklärt damit einen Schwerpunkt der Schmerzpsychotherapie im Sendenhorster St.-Josef-Stift. Tombrink arbeitet im Psychologischen Dienst des Hauses.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet