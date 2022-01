Wenn Not am Bauern ist

Albersloh

Als Betriebshelfer ist Julius Franke immer dann im Einsatz, wenn ein Hofbetreiber krank oder verhindert ist. Demnächst will der junge Albersloher die Höhere Landwirtschaftsschule besuchen, in der er sich zum staatlich geprüften Agrarbetriebswirt ausbilden lassen will.

Von Christiane Husmann