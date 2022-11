Wenn Wunden Leben retten. . .

Man darf ihn wohl als außergewöhnlich fit bezeichnen. Dass Walter Wietschorke heute seinen 100. Geburtstag feiert, sieht man ihm nicht an. „Ich war schon immer ein fescher Junge“, lacht der Sendenhorster selbstbewusst. Das beweist auch ein altes Schwarz-Weiß-Foto, das ihn als jungen Soldaten zeigt. Im zweiten Weltkrieg machte er Erfahrungen, die sein weiteres Leben prägen sollten.

„Ich wurde in Schönwald in Oberschlesien geboren“, fängt Walter Wietschorkes Lebensgeschichte an. „Mit 18 ging’s zum Arbeitsdienst nach Norwegen.“ Einer Art militärischer Vorbereitung. „Das war eine schöne Zeit“, erinnert sich der Sendenhorster gerne an gute Kameradschaft zurück. Und auch an den einen oder anderen Flirt in Oslo: „Ich war ja nicht der hässlichste“, lacht er.

Doch nach einem Jahr Arbeitsdienst wurde es auch für den jungen Soldaten ernst. „Es ging nach Russland“, erinnert sich der 100-Jährige an verschiedene Kriegsschauplätze. „Dort wurde ich verletzt – aber das hat mir wohl das Leben gerettet.“ Und auch die Bekanntschaft mit seiner zukünftigen Frau möglich gemacht. „Elli hat im Krankenhaus Bad Kudowa als Köchin gearbeitet“, erzählt der Witwer von seiner bereits vor fast 30 Jahren verstorbenen Ehefrau Pelagia Just. „Alle haben sie nur Elli genannt – sie war meine große Liebe“, denkt er gerne an seine Frau zurück.

Prägende Kriegserlebnisse

Weniger gerne erinnert er sich an die vierjährige russische Kriegsgefangenschaft. „Gleich zu Anfang wurden mir alle meine Zähne ausgeschlagen – bis auf einen“, sagt der Kriegsversehrte, der den einen Zahn noch immer neben seiner Prothese trägt. Elli, die sich damals über das Deutsche Rote Kreuz bemüht hatte, ihren Walter wiederzufinden, war erfolgreich gewesen. Und auch dessen Eltern hatte sie ausfindig machen können. Sie waren nach Sendenhorst geflohen.

„Sie hat vier Jahre auf mich gewartet“, ist Wietschorke noch immer davon gerührt, dass Elli ihn während seiner Zeit im Uranbergwerk in Tschechien nie vergessen hatte. Dass anlässlich seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft die Sendenhorster Kirchenglocken geläutet wurden, bewegt ihn ebenfalls noch sehr.

Gemeinsam bauten sich Elli und Walter Wietschorke eine Zukunft in Sendenhorst auf. Während er als Maler und Lackierer in einer Firma in Münster arbeitete, kümmerte sie sich um die beiden Söhne Manfred und Jürgen und arbeitete unter anderem im St.-Josef Stift. Zwei Enkelkinder und zwei Urenkel gehören inzwischen ebenfalls zu seinen Nachfahren. „Die liebe ich heiß und innig“, ist Walter Wietschorke auf den Familienzuwachs stolz.

Die Treppe geht auch ohne elektrischen Treppensteiger

Stolz kann er wohl auch auf seinen Gesundheitszustand sein. Ob das „Radler“, das er jeden Mittag trinkt, seinen medizinischen Dienst dazu leistet? Auch wenn der 100-Jährige im Obergeschoss des Hauses wohnt, in dem auch Sohn Jürgen und Schwiegertochter Suzana wohnen: „Den elektrischen Treppensteiger benutze ich nicht.“ Die Hilfe der Familie nimmt er aber trotzdem gerne in Anspruch. Verschiedene Einkäufe, Laubfegen und andere kleine Erledigungen übernimmt er aber nach Möglichkeit und Tagesform noch selbst. Das Akkordeon- und Hammondorgelspielen überlässt er allerdings inzwischen anderen.

Heute wird groß gefeiert. Die Nachbarschaft und Verwandte sind zum Essen eingeladen.

Auf die Frage, wie es sich anfühlt, ein so stolzes Alter zu erreichen, wird der Jubilar nachdenklich: „Schön und nicht schön.“ Doch im Kreis seiner Familie, Freunde und Nachbarschaft wird das „schön“ an diesem Tag sicherlich überwiegen.