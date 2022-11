„Wertvoller Schatz für Patienten“

„Ehrenamt im Krankenhaus ist ein kostbares Geschenk für Patienten“, heißt es in einer Pressemitteilung des St.-Josef-Stiftes. Ein Ehrenamt gebe darüber hinaus auch den Helferinnen und Helfern etwas zurück: Bestätigung, Kommunikation, soziale Kontakte und das gute Gefühl, sich für etwas Sinnstiftendes zu engagieren. Das Dankeschön des Stifts spiegelte diese Facetten des Ehrenamts in der Christlichen Krankenhaushilfe, in der Seelsorge und in der Kulturarbeit im Reha-Zentrum wider. „Sie sind mit Ihrem Einsatz ein wertvoller Schatz für unsere Patienten und für unser Haus“, dankte Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann im Namen des Krankenhausvorstandes.

Große Hilfe

Aus Sicht der Mitarbeitenden beschrieb Pflegedienstleiterin Aurelia Heda die Bedeutung des sehr persönlichen Patientenempfangs durch die „Grünen Damen“: „Es ist für die Stationen eine große Hilfe, wenn die Pflegenden wissen, dass die neu ankommenden Patienten gut in Empfang genommen werden und ihnen auf dem Weg zur Station schon viele Ängste genommen werden.“ Auch im ehrenamtlichen Seelsorgeteam geht es um Zuhören und menschliche Zuwendung. Um die Gestaltung von schönen Kulturerlebnissen hat sich Helga Reuscher-Dufhues verdient gemacht, die sich seit der Gründung des Reha-Zen­trums um das Kulturprogramm kümmert.

Gemeinsame Aktivitäten

Dr. Ansgar Klemann stellte Birgit Steiling als die neue Ansprechpartnerin für das Empfangsteam und die Christlichen Krankenhaushilfen vor. Als Leiterin der Christlichen Krankenhaushilfen gab Veronika Kunstleben einen Jahresrückblick und warf einen Blick voraus auf die nächsten gemeinsamen Aktivitäten. Erfreulich sei auch, dass sich weitere Mitstreiter für die Mitarbeit im Team der Krankenhaushilfen interessierten. Ein unkomplizierter Kontakt ist über Veronika Kunstleben (Telefon 0 25 26 / 20 41) möglich. Zu allen Ehrenämtern in der Stiftung gibt es im Internet Informationen (www.st-josef-stift.de/mitarbeiter-karriere/ehrenamt).

Gabriele Schlüter gab einen nachdenklichen Impuls zur stärkenden und einenden Kraft des Glaubens in Zeiten von Unruhen, Kriegen und Flüchtlingsströmen. Zum Abschluss verwöhnte Keyboarder „Elie“ das Publikum mit einem Potpourri an Melodien.