Wichtige Fragen zur Mobilität

Noch bis zum 3. Juli (Sonntag) läuft in der Stadt Sendenhorst eine Umfrage zur Mobilität. Die Ergebnisse sollen im August in einem Workshop den Bürgerinnen und Bürgern präsentiert werden.

Seit einiger Zeit läuft für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt die Umfrage zur Mobilität. Die Ergebnisse fließen in die Erarbeitung des sogenannten „integrierten Mobilitätskonzepts“ ein und haben Relevanz bei der Erarbeitung des Leitzieles für Mobilität, berichtet die Stadtverwaltung.

Letztlich seien sie somit auch für die noch zu definierenden Maßnahmen für eine zukunftsgerichtete nachhaltige Mobilität relevant. Daher seien die Verwaltung und das beauftragte Planungsbüro „raumkom“ aus Trier erfreut, dass sich bereits viele Bürger an der Umfrage beteiligt hätten. Bis einschließlich Sonntag (3. Juli) ist die Beteiligung an der Online-Umfrage noch möglich.

Stadt verlost Einkaufsgutscheine

Um auch Menschen die Teilnahme an der Umfrage zu ermöglichen, die sie nicht online durchführen möchten, kann der Fragebogen ab sofort im Bürgerservice im Rathaus abgeholt und nach dem Ausfüllen anonym in einen dort aufgestellten Kasten eingeworfen werden. Alle, die sich beteiligen, nehmen an der Verlosung von Einkaufsgutscheinen teil, schreibt die Stadt. „Jugendliche unter 18 Jahren können an einem Losverfahren teilnehmen, das mit 50 Euro die nächste Freizeitfahrt oder einen Wandertag unterstützt“, heißt es weiter. Dazu müsse statt des eigenen Namens der Name eines Vereins oder einer Klasse angegeben werden.

Bürgerworkshop zum Mobilitätskonzept

Die Analyse der Umfrage wird in einem Bürgerworkshop präsentiert, der nach den Sommerferien am 16. August von 17 bis 20 Uhr in der Aula der Realschule St. Martin stattfinden soll. Dann sollen mit den Bürgerinnen und Bürgern insbesondere Leitziele für das Mobilitätskonzept erarbeitet werden. Anmeldungen nimmt die Klimaschutz- und Mobilitätsmanagerin der Stadt Sendenhorst, Cornelia Mealing,

0 25 26/30 31 42, E-Mail: mealing@sendenhorst.de, entgegen. Dort können auch weitere Fragebögen, etwa für soziale Einrichtungen, angefordert und Fragen zur Umfrage geklärt werden, schreibt die Stadtverwaltung.