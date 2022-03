Wichtige Hilfe für die Helfer

Eigentlich hatten Dorothea und Josef Nocon sowie Martin Stoffers vor einiger Zeit einen Strich unter die jahrelangen Hilfstransporte in die Diözese Opole, wie Oppeln in der polnischen Sprache heißt, gemacht. Doch jetzt habe sie ein Hilferuf aus dem Nachbarland erreicht, weil sehr viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu versorgen sind, denen es am Nötigsten fehlt – vor allem auch an medizinischen Hilfsmitteln.

