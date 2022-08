Wie Planung hier so läuft

Wie kommen Studierende

aus Dohuk, im kurdischen Norden des Irak gelegen, ausgerechnet in die kleine Stadt Sendenhorst im Westfälischen? Dohuk hat immerhin 500 000 Einwohner, auch wenn der Name etwas anderes vermittelt: Dohuk bedeutet auf Kurdisch „kleines Dorf“. Die Stadt ist Sitz der Universität Dohuk, die zu den mehr als elf kurdischen Universitäten in der autonomen Region Kurdistan zählt.

Verbindung über die TU Dortmund

Und aus der Uni-Stadt ergab sich die Verbindung nach Sendenhorst, wenn auch auf den ersten Blick nur mittelbar. Die Universität im fernen Dohuk unterhält eine Kooperation mit der TU Dortmund, erzählt die Sendenhorster Bürgermeisterin Katrin Reuscher im Gespräch mit der Redaktion. Die Gäste aus dem Nord-Irak studieren Raumplanung, und genau dieses Fach hat Katrin Reuscher in Dortmund auch studiert.

Betreut und begleitet wurden die Studenten von Johannes Lückenkemper von der Uni Dortmund, und das ist eine weitere Verbindung in die Region. Er stammt ursprünglich aus Vorhelm und kennt die heutige Bürgermeisterin aus ihren Studienzeiten. Und so waren die Studenten eine Woche lang im Kreis Warendorf unterwegs, unter anderem in Sendenhorst. „Summer-School“ nennt sich an der Uni in Dohuk dieser Teil des Studiums, den sie zu absolvieren haben. Auslandsreisen gehören dazu.

Mobilität und Stadtentwicklung

Auf dem Programm standen Planungen und deren Prozesse, berichtet Katrin Reuscher. Davon steht derzeit in Sendenhorst ja einiges an. Allerdings wurden beim Treffen im Kommunalforum Schwerpunkte gebildet: Mobilität und Stadtentwicklung mit Blick auf junge Menschen. Und so waren auch Cornelia Mealing (Mobilität) und Birgit Stumm (Jugend) aus dem Rathaus mit dabei. „Es war ein sehr interessanter Austausch“, bilanziert die Bürgermeisterin, die sich besonders darüber freut, dass in den Reihen der Studierenden aus dem Irak auch viele Frauen vertreten waren.