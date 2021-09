Wieder Streit und Vorwürfe

The same procedure as . . .: Auch diesmal gab es am Donnerstagabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Streit und Vorwürfe bei der Verteilung von 62 177 Euro aus der Sparkassen-Gewinnausschüttung für die Jahre 2019 und 2020. Auch diesmal wurde eine Entscheidung – die Montessori-Gesamtschule hatte rund 32 000 Euro für die Schaffung von Unterrichts- und Aufenthaltsräumen im Freien beantragt – in die nächste Ratssitzung verschoben. Und auch diesmal wurde vehement darüber diskutiert, inwieweit die vorliegenden fünf Anträge den vom Rat der Stadt beschlossenen Förderrichtlinien entsprechen. Hierbei reichte das Spektrum von „ja“ über „sehr bedingt“ bis „gar nicht“. So war das auch im Vorschlag der Verwaltung dargestellt.

