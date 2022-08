Willy Brandt und der Aufschwung

Die SPD feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen in Sendenhorst. Deshalb blicken Annette Watermann-Krass, Christiane Seitz-Dahlkamp und Bernhard Daldrup auf bewegte Zeiten für die Sozialdemokratie in der Stadt zurück.

Dass die Anfänge der SPD vor 100 Jahren in Sendenhorst recht bescheiden waren, das wurde an dieser Stelle bereits berichtet. Erst einem Artikel im damaligen „Volkswillen“ – dem „Sozialdemokratischen Organ für Münster und das Münsterland“ – verdankt die heimische SPD, dass sie in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Aber, betont die Stadtverbandsvorsitzende Annette Watermann-Krass im Gespräch mit der Redaktion, „immer jung geblieben ist und in die Zukunft gewandt arbeitet“. Die SPD habe seit damals in der Stadt wachsen wollen, „und das ist geglückt“, meint die Vorsitzende. Der Aufschwung bei den Mitgliedern und bei den Ergebnissen der Kommunalwahlen sei mit der Wahl von Bundeskanzler Willy Brandt im Jahr 1969 gekommen.