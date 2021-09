Viele Unternehmen suchen Azubis und Arbeitskräfte. Das wurde bei der Berufsinformationsmesse in der Westtorhalle deutlich. Dort trafen in professioneller Atmosphäre interessierte Unternehmensvertreter auf wissbegierige Schüler.

Berufsinformationsmesse in Sendenhorst

Die Gespräche zwischen den Unternehmen und Schülern dauern auf der Messe coronabedingt diesmal nicht so lange, sind nach Ansicht der Beteiligten aber gut.

Wenn die Berufsinformationsmesse ein Spiegelbild des derzeitigen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes ist, dann ist eines klar: Für junge Menschen gibt es viele und gute Chancen, und die Unternehmen brauchen Nachwuchs und Verstärkung. „Wir brauchen alle“, sagt am Donnerstagvormittag in der Westtorhalle Sophie Schönau vom Hotel-Restaurant „Waldmutter“. Egal, ob Küche oder Service in Restaurant und Hotel – Aushilfen inklusive.