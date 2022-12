Der Spielzeug- und Kleiderbasar gilt nicht nur in Albersloh, sondern weit über die Dorfgrenze hinaus als beliebte und lukrative Veranstaltung, aus der neben Verkäufern und Kunden auch die örtlichen Vereine einen großen Nutzen ziehen. Doch der Basar könnte schon bald Geschichte sein. Das Basarteam ärgert sich: „Uns steht leider nach wie vor kein geeigneter Veranstaltungsraum zur Verfügung.“ Bedeutet das nun das Aus nach mehr als 40 Jahren?

Im Ludgerus-Kindergarten fing 1982 alles an. Später zog man mit dem Basar ins Pfarrzentrum, dann in die Wersehalle. Da diese zwischenzeitlich für die Unterbringung von geflüchteten Menschen benötigt wird, wurden einzelne Basare in den Jahren 2016 bis 2018 in die Sporthalle „Zur Hohen Ward“ verlegt. Für das Organisationsteam ein Glücksfall: „Die Sortierung der Ware ist besser möglich, es ist mehr Platz für Interessenten mit und ohne Kinderwagen vorhanden, und es gibt deutlich bessere Parkmöglichkeiten, durch adäquate Fluchtwege ist mehr Sicherheit gewährleistet“, zählen die Organisatorinnen nur einige Vorteile auf. Doch alle Bemühungen des Teams, grünes Licht für einen Basar dauerhaft in der neuen Halle zu bekommen, scheinen ins Leere zu laufen. „Wir fühlen uns alleingelassen“, zeigen sich die Organisatorinnen enttäuscht.

Keine Ansprechpartner

„Am meisten ärgert uns, dass niemand mit uns spricht“, sagt Verena Witt. „Bei den letzten zwölf Veranstaltungen ist eine Spendensumme von 22 400 Euro zusammengekommen“, rechnet die Teamsprecherin vor. Vom Kreis Warendorf sei inzwischen signalisiert worden, dass man das Projekt unterstützen und bei Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Maßnahmen, wie zusätzlichem Lärmschutz und Stellplatznachweisen, auch genehmigen könnte. Im Kern geht es – wie berichtet – darum, dass für eine Sporthalle andere Voraussetzungen gelten als für eine Veranstaltungshalle.

Warum eine Rückkehr in die sowieso für nicht absehbare Zeit belegte Wersehalle als Veranstaltungsort nicht infrage kommt, werde unter anderem an Maßgaben zum dortigen Brandschutz festgemacht: „Wir müssten uns sehr stark verkleinern, da wir keine breiten Fluchtwege und nicht ausreichend Abstand zwischen den Tischen haben – würde bedeuten: keine Verkäufe – nur die Helferinnen könnten etwas verkaufen.“ Als zweiten Punkt führen sie die Anlieferung ist Feld: „Der Schulhof ist nicht befahrbar, die Schule darf nicht betreten werden, der schwarze Weg ist nicht nutzbar.“ Des Weiteren benennen die Frauen die Parkplatzsituation: „Immer wieder massive Probleme mit den Anwohnern der Bergstraße. Es müssten zusätzliche Parkverbotsschilder aufgebaut werden.“ Eine Störung des OGS-Betriebs und ein erhöhtes Verletzungsrisiko für Helferinnen durch die vielen Treppen und die sehr engen und verwinkelten Wege seien weitere Ausschlusskriterien.

Basar hat soziale Funktionen

„Wir vom Team haften persönlich, wenn etwas passiert – das ist für uns mit all den neuen Auflagen in der Wersehalle nicht mehr zu verantworten“, sind sich die Organisatorinnen einig.

Unterstützung bekommen sie aus Reihen der CDU. Ortsvorsteher Sebastian Sievers findet es schade, dass der Basar vielleicht bald Geschichte sein könnte: „Der Basar ist unter anderem eine Unterstützung von sozial schwachen Familien, die für kleines Geld sehr gute Ware bekommen“, lobt der Ortsvorsteher. Auch sei der DAF schon durch Anhängerladungen voller Sachspenden bedacht worden. „Mal ganz abgesehen von den Spenden für die Jugendarbeit vor Ort“, zählt Sievers weiter auf.

Für die mögliche Nutzung der Sporthalle „Zur Hohen Ward“ hatten sich die Organisatorinnen mehrfach stark gemacht und länger zurückliegend positives Feedback erhalten: „Der Kreis Warendorf hat schon mal eine wohlwollende Prüfung für eine Ausnahmegenehmigung für die ‚Zur Hohen Ward‘-Halle angedeutet“, sagt das Basarteam. Doch irgendwie komme man in der Sache nicht recht weiter.

„Das ist natürlich frustrierend – und wir können so nicht planen“, so die Organisatorinnen, die es sehr schade fänden, wenn es keinen Basar mehr geben würde.