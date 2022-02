„Wir sind auf einem guten Weg“

Albersloh

In der Kita Kohkamp gab es viele Probleme. Das machte die Eltern der Kita-Kinder wütend. Nun gibt es mit Teresa Stegemann eine neue, optimistische Leiterin und neues Personal. Eine neue Leitungsstruktur und externe Beratung konnten viel von dem ins Lot bringen, was in Schieflage geraten war.

Von Christiane Husmann