„Wir sind weiter auf der Suche“

In der Wersehalle sowie in der angrenzenden Turnhalle sind seit einigen Wochen geflüchtete Menschen untergebracht. Ehrenamtliche engagieren sich, das Miteinander mit der benachbarten Grundschule funktioniert gut. Und doch ist die Unterkunft eben nur eine Notlösung.

In ihren „vier Wänden“ hat sich Nataliya Korniieno mit ihren Habseligkeiten eingerichtet.

Einfach mal eine Runde Tischtennis spielen. Für Andriy Vozauyk eine willkommene Abwechslung. Der Ukrainer hat in Heike Kökelsum eine würdige „Gegnerin“. Die Albersloherin hatte bereits vor einigen Tagen die Werse- und die Turnhalle an der Ludgerus-Schule besucht, um „guten Tag“ zu sagen. „Teple pryvitannya“, was übersetzt „herzlich willkommen“ heißt, wurde sie begrüßt. Seitdem hat Kökelsum ihre Besuche wiederholt. „Ich möchte mich einbringen“, sagt die Albersloherin.