Wo Helmut (fast) alles im Griff hat

Helmut ist ein echter Fiesling, ein auch für seine Frau nur schwer zu ertragender Grantler, und vor allem ist er ein Denunziant. Den ganzen Tag über hockt er mit seinem Fernglas am Küchenfenster und schaut, was sich da draußen so tut. „Een mutt doch hier uppassen“, ist seine Devise, und so kontrolliert er, wie lange der Briefträger bei der Nachbarin bleibt, wer seinen Hund ins Beet machen lässt – und vor allem, wer falsch parkt. Und als dann auch noch ein vermeintlich fremdes Auto in seiner Einfahrt parkt, platzt ihm endgültig der Kragen: Helmut ruft die Polizei und bestellt einen Abschleppwagen. „Een Notfall.“

