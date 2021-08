Wo nicht nur Bratkartoffeln blühen

Mit dem bunten Abend des Heimatvereins feierte das Dorf den Auftakt zur Festwoche 850 Jahre Albersloh. Dabei ging es turbulent und musikalisch zu. Alle Gruppen des Heimatvereins beteiligten sich. Strömenden Regen gab es erst zum Film „Wunderschön in Albersloh“.

Ob im Dorf tatsächlich die Bratkartoffeln blühen, wie von den „Strandjungs“ am späten Abend besungen, das war am Freitag nur schwer herauszufinden. Macht aber auch nix, denn den Besuchern blühte beim großen Abend des Heimatvereins auf dem Sportplatz vieles andere, was die vom Organisationsteam identifizierten 658 Gäste restlos begeisterte. Es gab tosenden Beifall für die Organisatoren.