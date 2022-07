Wo Sauerkraut gestampft wird

Es wird Sauerkraut gestampft, und Schafe werden geschoren. Und natürlich zeigen die Kaufleute, was sie alles zu bieten haben. Auf Feines zum Essen und kühle Getränke muss auch niemand verzichten. Bereits zum 12. Mal findet am 4. September der Handwerker- und Bauernmarkt statt.

Bereits zum zwölften Mal findet am 4. September der Handwerker- und Bauernmarkt statt. Bis dahin gilt es, noch viel zu organisieren. Zu einer Besprechung traf sich die Interessengemeinschaft der Albersloher Kaufleute, die gemeinsam mit dem Heimatverein alle Hebel in Bewegung setzt, um den Besuchern wieder einen tollen Markt mit attraktiven Angeboten und Programmpunkten bieten zu können.

„Schön, dass wir nach langer Pause endlich wieder den Markt präsentieren können“, befand Markus Uhlenbrock beim Blick auf die Corona-Zeit, die zwar leider noch nicht zu Ende sei, „aber zum Glück findet der Handwerker- und Bauernmarkt ja draußen statt“, so der Vorsitzende, der die Mitglieder der IG-Kaufleute bei Geschermann begrüßte.

Drei neue Mitglieder

„Wir dürfen uns über drei Neuzugänge freuen“, erklärte Uhlenbrock freudig und bat die Neulinge über ihre noch jungen Erfahrungen als Kaufleute in Albersloh zu berichten. „Wir sind zufrieden und froh, dass wir den Schritt gemacht haben – es läuft gut“, konnte Uta Rüschhoff resümieren. „Man lernt die Leute auch immer besser kennen“, freute sich die Floristin, die das „Strüsken“ am Teckelschlaut führt. „Komm einfach zum Schützenfest, dann lernst du sie noch mal besser kennen“, lud Geschäftsfrau Annette Kreysern ein.

„Ich bin mit meiner Entscheidung auch zufrieden“, schloss sich Eva Huster an, die bereits vor zwei Jahren „Krümels Hofstübchen“ an der Wolbecker Straße eröffnet hatte. Noch relativ neu, aber schon etabliert ist auch Suses „Bädchen“. Susanne Gausepohl und Eva Huster engagieren sich in der IG-Kaufleute Albersloh sogar im Vorstand. Sie sind unter anderem für die Internetpräsentation „Hallo Albersloh“ zuständig.

„Wir möchten die Kaufleute und Handwerksbetriebe, die noch nicht angemeldet sind, sich aber am Markt beteiligen wollen, bitten, sich bei uns zu melden“, gibt Nicole Pape dazu die Telefonnummer 02535/959 93 31 und die Mail-Adresse Hallo-Albersloh@web.de bekannt.

Beste Unterhaltung nach vier Jahren Pause

Nach vier Jahren Pause wollen die IG-Kaufleute und der Albersloher Heimatverein wieder für beste Unterhaltung rund um die Dorfkirche sorgen. Dazu haben sie auch die örtlichen Vereine und Verbände mobilisiert, die sich mit unterschiedlichen Angeboten am Marktgeschehen beteiligen werden. Auf der Wiemhove soll insbesondere das traditionelle Handwerk im Vordergrund stehen. Gerne lassen sich Handwerker beim Drechseln, Schafescheren, Sauerkrautstampfen und vielen anderen Fertigkeiten über die Schulter schauen. Auch auf die Jüngsten warten Spiel und Spaß.

Waren und Dienstleistungen

Rund um die Kirche präsentieren die heimischen Kaufleute ihr Waren- und Dienstleistungspalette. Zu ihnen gesellen sich zahlreiche Marktbeschicker von auswärts, die das Angebot weiter abrunden.

Natürlich wollen die Veranstalter die Besucher auch kulinarisch verwöhnen. Herzhafte Leckereien, ob süß oder lieber deftig: Für jeden Geschmack sei etwas dabei. Und mit etwas Glück kann man bei der Tombola das große Los ziehen. Viele Preise, wie etwa Warengutscheine, warten auf die Gewinner. Der Markt startet um 11 Uhr und klingt gegen 18 Uhr aus.

Um auch über die Dorfgrenzen hinaus auf den Handwerker- und Bauernmarkt aufmerksam zu machen, sollen Plakate im Umland verteilt werden. „Wir treffen uns am ersten Montag nach den Ferien, am 15. August, um 19 Uhr bei Stapel“, nennt Nicole Pape den nächsten Arbeitstermin.