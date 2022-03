Wohnmodule am Teigelkamp

Die Stadt will für Flüchtlinge aus der Ukraine mobile Wohnmodule anmieten, weil der Wohnraum, der angemietet werden kann, derzeit nahezu erschöpft ist. Als Standort ist die Teigelkampwiese in den Blick genommen worden, wo es ab 2016 schon mal eine Wohnanlage gab.

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine steigt in der Stadt kontinuierlich an. Derzeit beherbergt Sendenhorst 40 Frauen, 41 Kinder und vier Männer, erklärte Bürgermeisterin Katrin Reuscher an Donnerstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung.