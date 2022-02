Zehn Monate Arbeiten auf der Buckelpiste

Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Münsterland startet im März mit der Instandsetzung der Fahrbahn der Landesstraße 585 zwischen Drensteinfurt und Albersloh. Die Arbeiten, die in drei Bauabschnitten ausgeführt werden, sollen sich bis zum Jahresende hinziehen.

Es ist soweit: Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Münsterland startet im März mit der Instandsetzung der Fahrbahn der Landesstraße 585 zwischen Drensteinfurt und Albersloh. Der etwa sieben Kilometer lange Streckenabschnitt der viel befahrenen Verbindungsstraße wird aufgrund von massiven Deckenschäden von Grund auf instandgesetzt. Dabei werden Risse, Flickstellen und abgesackte Randbereiche auf kompletter Länge beseitigt.

„Die alte Fahrbahnoberfläche wird rund sechs Zentimeter abgefräst, bevor die neuen Asphaltschichten eingebaut werden“, heißt es in der Ankündigung von Straßen NRW. In den Kurvenbereichen, in denen der Fahrbahnrand stark geschädigt ist, wird auf einer Breite von etwa zwei Metern der komplette Straßenaufbau erneuert. Einmündungsbereiche der Gemeindestraßen, Anlieger- und Feldzufahrten werden ebenfalls mit neuen Asphaltschichten saniert.

Auch die Bergstraße wird in Teilen saniert

Im Ortsbereich von Albersloh sei es erforderlich, den vorhandenen Straßenaufbau bis zu einer Tiefe von rund 22 Zentimeter aufzunehmen und dreilagig mit neuen Asphaltschichten zu ersetzen, erläutert Straßen NRW. Auch die vorhandenen Querungshilfen werden für die Asphaltarbeiten beseitigt und später wieder neu eingebaut.

Die Arbeiten sollen unter Vollsperrung in drei Bauabschnitten über die Bühne gehen. Es sei geplant, die Sanierung bis Ende des Jahres soweit abzuschließen, dass die Strecke wieder freigegeben werden kann.

Der erste Bauabschnitt liegt – wie berichtet – zwischen der Bundesstraße 58 in Drensteinfurt und der Einmündung der Landesstraße 851 in Richtung Sendenhorst.

Drei Bauabschnitte

Der zweite Abschnitt beginnt an der Landesstraße 851 und endet in Höhe des Kreisverkehres am Ortseingang von Albersloh.

Der letzte Abschnitt der Landesstraße 585, die Bergstraße in Albersloh, hat eine Länge von etwa 450 Metern und endet etwa in Höhe der Einmündung der Friedensstraße.

Der vergleichsweise neue Radweg an der Landesstraße bleibt während der Zeit der Vollsperrung befahrbar.

Die Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf rund drei Millionen Euro und werden vom Land NRW getragen. „Straßen NRW wird zeitnah über den genauen Start der Baumaßnahme, über die Umleitungsstrecken und über die Ansprechpartner für die Anlieger während der Bauarbeiten informieren“, schreibt die Behörde.