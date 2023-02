Zurück zu den Wurzlen

Joscho Stephan ist seit Jahren mit seinem Gypsy-Swing-Trio im In- und Ausland unterwegs. „Er und hat schon viele wunderbare Musiker als Gäste zu den bisherigen Konzerten eingeladen“, heißt es in der Ankündigung des Fördervereins Haus Siekmann für das nächste Konzert am Sonntag (12. Februar). Beginn ist um 17 Uhr.

Mit dabei war auch schon der Klarinettist Helmut Eisel, der gemeinsam mit Joscho Stephan auch bereits im Haus Siekmann zu hören war. Der Gypsy Swing wurde durch diese Musiker oft in andere Richtungen geöffnet, wie etwa zu Klassik, Fingerstyle und Klezmer. Bei seinem nächsten Auftritt im Haus Siekmann am 23. Februar musiziert er mit dem Geiger Costel Nitescu.

Zurück zu den Wurzeln

Bei der kommenden Auflage heißt es allerdings: zurück zu den Wurzeln. Mit dem Geiger Costel Nitescu wird es eine Hommage an Django Reinhardt und Stephane Grappelli geben. Alle, die Costel Nitescu als Solist neben Didier Lockwood oder Stochelo Rosenberg im Konzert gehört haben, wüssten um die Qualität dieses Ausnahmemusikers. Costel Nitescu fühle sich in traditioneller Musik aus Mitteleuropa genauso wohl wie im Jazz, wo sein Sinn für Swing und seine improvisatorischen Fähigkeiten ihn zum besten Emulator von Stéphane Grappelli machten, so der Förderverein. „Joscho und Costel haben sich zum ersten Mal im Jahr 2009 auf Korsika getroffen. Danach haben sich die beiden aus den Augen verloren und erst im letzten Jahr den ersten gemeinsamen Auftritt in Frankreich gespielt,“ heißt es weiter.

Am Sonntag spielt das Quartett in der Besetzung Joscho Stephan (Sologitarre), Costel Nitescu (Geige), Sven Jungbeck (Rhythmusgitarre) und Volker Kamp (Kontrabass).

Karten zum Preis von 22 Euro sind im Vorverkauf erhältlich in Sendenhorst im Geschäft "lebensecht", in Albersloh bei Hesselmann sowie beim Förderverein Haus Siekmann, Tel. 0 25 26/95 05 64. Reservierungen sind auch online unter www.haussiekmann.de möglich.