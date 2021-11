Zusammenarbeit ist schwierig geworden

Eigentlich sollte im Oktober dieses Jahres die sechste Indienreise des Vereins „Freundeskreis Indien“ unter der Leitung von Pfarrer Antony Kottackal stattfinden, berichtet Hubert Böcker für den Vereinsvorstand. Aber im Frühsommer ist – wie berichtet – das Gesundheitssystem in Indien bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie mit dramatischen humanitären Folgen kollabiert. An Reisen war also nicht zu denken. Auch die Zusammenarbeit ist schwieriger geworden

Eigentlich sollte im Oktober dieses Jahres die sechste Indienreise des Vereins „Freundeskreis Indien“ unter der Leitung von Pfarrer Antony Kottackal stattfinden, berichtet Hubert Böcker für den Vereinsvorstand. Aber im Frühsommer ist – wie berichtet – das Gesundheitssystem in Indien bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie mit dramatischen humanitären Folgen kollabiert. An Reisen war also nicht zu denken.

Der internationale Aufstieg Indiens seit 1990 sei in den vergangenen Jahren angesichts einer Reihe von strukturellen Defiziten auf nationaler Ebene brüchig geworden, schreibt der Sendenhorster. So sei seit 2014 ein Abbau demokratischer Abläufe und Institutionen zu beobachten. Eine Reihe innenpolitischer Entwicklungen in Indien erleichtere in Zukunft vermutlich nicht die Beziehungen zu Deutschland. „Das Demokratieverständnis der Regierung von Narendra Modi entfernt sich ständig weiter vom westlichen. Die Zusammenarbeit verliert dadurch an Glaubwürdigkeit“, erklärt Böcker.

Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung des Vereins in Sendenhorst schilderte Pfarrer Antony Kottackal, der erstmals nach zwei Jahren wieder seine Heimat aufsuchen wird, die schwierige Situation.

Die politische Lage erschwere es auch dem Verein, die Spendengelder schnell und zielgerichtet einzusetzen. Die Regierung habe eine Kontrollinstanz zwischengeschaltet. Die jeweils geförderten und unterstützten Heime seien verpflichtet, in Delhi eine Bankverbindung zu unterhalten. Von dort aus werde das Geld dann an den Begünstigten im jeweiligen Bundesstaat weitergeleitet.

Deshalb sowie wegen der Corona-Pandemie blieben ebenfalls örtliche Naturalienspenden aus. Die vom Verein unterstützten Waisen- und Frauenhäuser seien finanziell und personell am „Limit“, verzweifelt, und sie wüssten teilweise nicht mehr, wie es weitergehen soll.

„ »Es herrscht pure Armut.« “ Pfarrer Antony Kottackal

Zudem seien bei den schweren Regenfällen – vergleichbar außerhalb der Monsunzeit wie im Sommer in Deutschland im Ahrtal – in Kerala durch Erdrutsche 39 Menschen ums Leben gekommen sowie Straßen, Brücken, Häuser und die Infrastruktur stark beschädigt oder sogar ganz zerstört worden.

Die vom Verein unterstützten Einrichtungen seien zwar nicht direkt betroffen, würden aber als Zufluchtsorte von den Flutopfern aufgesucht, die mit den wenigen noch vorhandenen Vorräten mitversorgt werden müssten. Die Katastrophe habe das Wenige, was die Menschen vor Ort hatten, auch noch genommen. Pfarrer Kottackal: „Es herrscht pure Armut.“

Der Verein mit seinen 42 Mitgliedern habe daher beschlossen, mit einer Spende in Höhe von 19 000 Euro die Notsituation ein bisschen zu lindern. Antony Kottackal werde sich in seinem Heimaturlaub davon überzeugen, dass die Spendengelder entsprechend eingesetzt werden.

Ansprechpartner auch für Spenden sind neben Pfarrer Antony Kottackal Christiane Thier in Albersloh und Hubert Böcker in Sendenhorst.