Zwei Autofahrer leicht verletzt

Auf der L 851 zwischen Sendenhorst und Drensteinfurt ereignete am Montag um 9.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger befuhr mit einem Transporter die Landstraße in Richtung Drensteinfurt. In Höhe einer Zufahrt bog der Drensteinfurter mit seinem Transporter links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 55-Jährigen aus Hamm, der den vor ihm befindlichen Transporter überholen wollte, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Rettungskräfte brachten die Männer in ein Krankenhaus. Die Straße war für die Unfallaufnahme rund eine Stunde lang gesperrt. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Feuerwehr Sendenhorst unterstützte den Rettungsdienst und sicherte die Einsatzstelle gegen den Verkehr und Brandgefahren ab.

Weiter teilte die Feuerwehr mit, dass die Einsatzkräfte bereits in der Nacht zum Montag zum Westtor ausrückten, um ein brennendes Werbeschild zu löschen.