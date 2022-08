Zwei „Kellerkinder“ erzählen

Es ist einer der bisher heißesten Tage in diesem Sommer, und auch drinnen gibt es kaum Kühlung. Da mag man kaum fragen, wie es den beiden Azubis der Firma Solarkönig derzeit bei ihrer Arbeit so geht. Doch Hosam Al Ali sieht das für sich und seinen jungen Kollegen Richard Schneider, der seine Lehre erst zum August begonnen hat, vergleichsweise entspannt.

„Wir sind die ,Kellerkinder’“, sagt der 30-Jährige. Will meinen: Die beiden angehenden Elektriker-Gesellen sind im Haus, vor allem im Keller, für das Anschließen der Photovoltaik-Anlagen, Stromspeicher und Solarmodule zuständig. Sie müssen seltener zu ihren Kollegen aufs Dach.

„ Bei uns ist gerade die Hölle los. So etwas habe ich noch nicht erlebt. “ Elektromeister Hendrik Busse

Dass die Branche boomt, ist keine Erkenntnis dieses Tages, doch Elektromeister Hendrik Busse stellt das im Gespräch mit dieser Zeitung noch einmal heraus: „Bei uns ist gerade die Hölle los. So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Und er ist bereits einige Jahre im Unternehmen. Angesichts der Klima- und Energiekrise, der teilweise horrend gestiegenen Preise auch für Strom und dem stetigen Fortschritt bei der Elektromobilität wollen immer mehr Menschen zu Selbstversorgern werden.

Geduld ist gefragt

Hinzu kommt, dass die Sonne gerade in diesem Jahr besonders viel scheint. Doch wer sich erst jetzt entschlossen hat, der muss womöglich warten, erklärt Firmenchef Gerd König – einerseits wegen der Auftragslage und andererseits wegen Lieferverzögerungen bei einzelnen Komponenten.

Hosam Al Ali ist im vierten Lehrjahr. Bei seiner ersten Gesellenprüfung hat er nicht alle Aufgaben bestanden, weil er nicht alle der komplizierten Fragen verstanden hat, obwohl er gut Deutsch spricht. Er ist im Jahr 2016 aus Syrien geflüchtet und über Dortmund nach Sendenhorst gekommen. In diesen Tagen zieht er mit seiner Frau nach Ahlen um. Von dort fährt er dann mit dem E-Bike, das 45 Stundenkilometer schnell fahren kann, nach Albersloh. Das Rad stellt ihm sein Unternehmen zur Verfügung.

Bislang wurde in seinem Elternhaus nach dem Job nur Arabisch gesprochen, doch in Ahlen werde das anders, sagt Hosam Al Ali. Dann werde es auch mit der Sprache besser. „Bei ihm war das in der Prüfung eher ein Verständnisproblem“, meint Gerd König, der zufrieden mit seinem Mitarbeiter ist. „Ich bin gerne hier“, erklärt der Noch-Lehrling, der auch als Geselle bleiben will. „Wir haben ein gutes Team.“

Mitarbeiter werden gebraucht, 36 sind es derzeit. Fünf neue hat Gerd König einstellen können. Aber das reicht nicht. „Wir müssten die Belegschaft bis 2028 verdoppeln.“ Die Planungsabteilung ist bereits in die Räume der ehemaligen Volksbank umgezogen. Am Buschkamp müsste die Elektroabteilung vergrößert werden.

45 Minuten mit dem E-Bike zum Ausbildungsbetrieb

Richard Schneider ist der jüngste im Team. Der 16-Jährige wohnt in Ascheberg. Er fährt mit dem E-Bike nach Albersloh und hat für sich eine gute Verbindung gefunden. „Ich brauche etwa 45 Minuten“, erzählt der junge Azubi. Was wird, kann er natürlich nach ein paar Wochen Lehre noch nicht sagen. Seine Familie hat ihre Wurzeln in Kasachstan. „Ich spreche Deutsch und Russisch“, berichtet der junge Mann. Im Unternehmen arbeiten viele Nationalitäten: Araber, Franzosen aus Afrika, Briten, Polen, Litauer und andere. „Wir sind eine gemischte große Familie“, meint Richard Schneider. Etwa 50 Prozent der Crew, ergänzt Gerd König, seien Deutsche.

Der Bruder von Hosam Al Ali arbeitet auf dem Dach. „Das ist Schwerstarbeit“, weiß er. Besonders wenn die Sonne knallt. Dann wird früh begonnen, und Pausen werden nach Bedarf eingelegt. „Vertrauensarbeitszeit“ nennt Gerd König das.

Die internationale Lage und die Situation am Bau führen dazu, dass Anlagen heute nicht mehr in einem Rutsch fertig werden. An diesem Tag hat Hosam Al Ali mit einem Kollegen in Sendenhorst eine Wallbox eingebaut, die eigentlich aus Asien kommen sollte, nun aber aus England geliefert wurde. Der Speicher fehlt immer noch. „Es ist immer der Speicher“, erklärt Gerd König. „Früher war es normal, dass die Teile unterwegs sind. Heute ist oft nichts mehr unterwegs.“

Abhängig vom Weltmarkt

Auf manche Teile aus China, Taiwan, Vietnam, Indien oder aus der Ukraine warte er seit April, erzählt Hosam Al Ali. Und die Komponenten würden teurer. Das sei den Kunden nicht immer leicht zu vermitteln. „Manche fragen, ob wir die Dinge überhaupt bestellt haben. Natürlich haben wir das.“

Manchmal seien es nur Kleinigkeiten, die fehlten. Ein Wechselrichter aus Pakistan oder auch ein Chip. Doch ohne diesen „Pfennig­kram“, wie Gerd König das nennt, ist die Anlage halt nicht komplett. Zwar habe das Unternehmen am Markt alles aufgekauft, was zu haben war, doch das reiche eben nicht immer. „Wir können die Teile ja nicht per Lkw aus China kommen lassen. Das ist viel zu gefährlich.“

Und so heißt es zuweilen, warten zu müssen. Auch auf Stromzähler, die die Stromanbieter derzeit nicht zur Verfügung hätten.