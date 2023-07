Zwischen Ernte und Bürokratie

Mit der bisherigen Ernte ist Landwirt Burkhard Schulze Dernebockholt zufrieden. Und auch mit den Preisen, die er fürs Schweinemästen erzielt. Bei der Politik mahnt er aber verlässliche Perspektiven und weniger bürokratischen Aufwand an.

Die Tage sind derzeit für viele Landwirte sehr lang, aber gegen 22 Uhr ist Schluss mit der Ernte, weil das Getreide dann beginnt, klamm zu werden. Das macht den Maschinen Probleme. „Dann kommt langsam der Taupunkt“, erklärt der Albersloher Landwirt Burkhard Schulze Dernebockholt im Gespräch mit der Redaktion. Aber wer wie er in der Regel um 6 Uhr aufsteht, der hat vermutlich eh genug getan. „Die Ernte ist aber von der Arbeitszeit her eine Ausnahmesituation“, fügt Schulze Dernebockholt an.