Zwischen Natur und naturferner Abstraktion

Es ist eine langjährige Freundschaft, die Christoph Linhoff und Johannes Hofmann verbindet. Gemeinsam stellen sie ab Samstag im „Hofatelier K“, Zur Angel 15, aus. Zur Eröffnung der Ausstellung mit dem Titel „Malerei x zwei“ freut sich Gastgeber Jürgen Krass auf ein Gespräch mit den beiden Künstlern.

Auf den ersten Blick unterscheiden sich beide fundamental: Während der in Dortmund lebende Hofmann naturalistisch malt, stellt sich sein Lüdinghauser Freund mit abstrakten Arbeiten dem Publikum vor. Der besseren Unterscheidbarkeit wegen habe er seine gegenständlichen Arbeiten im Atelier gelassen, bekennt Linhoff. Aber realistische Bezüge gibt es in seinen Bildern auch, wie selbst bei nur flüchtiger Durchsicht der Exponate deutlich wird, wenn zum Beispiel Fragmente von Brückenpfeilern in einem der Bilder auftauchen, die allerdings für die Bildaussage keine Relevanz mehr haben. Wobei Wasser und Meer auf ihn eine große Anziehungskraft ausüben.

Fotos dienen als Vorlage

Am Mittwochnachmittag beim Aufbau lehnen die meisten Arbeiten noch an der Wand. Auch die von Hofmann, der bevorzugt Landschaften zeigt. „Ich male nach Fotos“, bestätigt der Dortmunder, der nach längerem Aufenthalt in den USA und einem Studium am California Institute of the Arts in Los Angeles nach Deutschland zurückgekehrt ist und über ein Praktikum in einer Schreinerei in Lüdinghausen Linhoff kennengelernt hat. Neben der Malerei verbindet beide auch die Rockmusik und ihre Band „Royal Inzest“.

Die Liebe zur Musik findet gelegentlich auch Eingang in Linhoffs Malerei. Im „Hofatelier K“ aber zeigt er mehrere abstrakte Kompositionen mit kleinteiligen Strukturen und textilen Elementen. „Ich bin Autodidakt“, betont der ausgebildete Krankenpfleger, der wie Hofmann aus einem künstlerischen Elternhaus stammt.

Neben einigen nahe an der Natur gemalten Werken zeigt Hofmann auch Naturbegegnungen aus dem Tessin, die für ihn eine magische Kraft haben und in die er schemenhaft Personen hinein malt. Dazu sagt Hofmann selbst: „Der Betrachter betritt ein realistisch anmutendes Bühnenbild voller Tiefe und Vielschichtigkeit.“ Ein ungewöhnliches Porträt seiner Tochter zeigt, wie facettenreich sein Schaffen ist.

Die Ausstellung „Malerei x zwei“ wird am Samstag (8. Oktober) um 15 Uhr eröffnet und ist am Sonntag (9. Oktober) von 15 bis 18 Uhr sowie am darauffolgenden Wochenende (15. und 16. Oktober) zur gleichen Zeit geöffnet.