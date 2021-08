Sportlerheimanbau kommt gut an

Der lang ersehnte Anbau am Sportlerheim des DJK Rot-Weiß Alverskirchen ist fertig und kann sich sehen lassen. Bei der offiziellen Einweihung des Rot-Weiß-Treffs am späten Freitagnachmittag konnte gezeigt werden, was aus hartnäckigem Einsatz, schweißtreibender Arbeit und nicht zuletzt sportlichem Ehrgeiz verwirklicht werden kann.

Dass es in Alverskirchen einen großen Zusammenhalt zwischen den Bewohnern gibt, zeigt sich jetzt erneut.

Hand in Hand

„Das was wir hier sehen, ist eine Gemeinschaftsproduktion. Alleine hätten wir das nie hinbekommen“, betonte Andreas Lüpkes, erster Vorsitzender des DJK Rot-Weiß Alverskirchen, während er seinen Blick durch den neuen Rot-Weiß-Treff im Alverskirchener Sportlerheim schweifen ließ.

Der Weg bis zum fertigen Anbau war nicht frei von Stolpersteinen. In der Planungsphase von 2016 bis 2018 hatte es so manche Rückschläge gegeben. Zahlreiche Gespräche mit der Gemeinde wurden geführt, Entwurfszeichnungen geändert. Im März 2018 dann die erlösende Nachricht seitens der Gemeinde: Der Anbau darf realisiert werden. „Wir haben uns sehr gefreut. Jedoch war die Auflage, dass der Sportverein keine finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde für den Anbau erhält“, erinnert sich Frank Wiesmann vom Vorstand des Sportvereins an die finanzielle Mammutaufgabe.

Glück und Zufall

Ein paar glückliche Zufälle sollten es dem Sportverein dann aber wieder leichter machen. Es gab größere Finanzspritzen durch das Dorferneuerungsprogramm und eine weitere vom Land NRW. Auch haben sich einige Förderer aus dem Dorf gefunden. Der erste Spatenstich für den Anbau wurde schließlich im Dezember 2019 gesetzt. Die Bauphase erstreckte sich vom Jahr 2020 bis Anfang 2021. „Die lange Bauzeit ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Handwerker fehlten und Arbeiten, die wir in Eigenleistung übernommen haben, durften nur mit einer kleinen Anzahl an Freiwilligen zur gleichen Zeit durchgeführt werden“, so Wiesmann. Die etwa 60 freiwilligen Helfer mussten sich während der Arbeit auf der Baustelle also abwechseln.

Schicker Anbau

Die Eröffnungsgäste überzeugten sich davon, dass der Anbau einen großen Mehrwert besitzt. Bürgermeister Sebastian Seidel fand viele lobende Worte. „Aus dem alten Sportlerheim ist nun ein wahrer Schmuckkasten geworden. Es ist ein toller Ort, an dem die Menschen zusammen kommen können“, sagte er. Dem schloss sich auch Gisela Bienk vom Diözesanvorsitzende des DJK an: „Ich bin sehr glücklich darüber, heute hier zu stehen. Der DJK Rot-Weiß Alverskirchen stellt einen Teil der Säule des DJK dar und steht für eine tolle Gemeinschaft.“ Pfarrer Pawel Czarnecki segnete den Anbau der Sportstätte.

Zur Zeit der Fertigstellung des Anbaus im April dieses Jahres standen die neuen Räumlichkeiten coronabedingt erstmal leer. Mit sinkender Inzidenz durften die Aktivitäten im Rot-Weiß-Treff endlich starten. In Zukunft soll es ein erweitertes Sportangebot geben. Jumping und Tanzangebote für Jung und Alt zählen dazu.

Offener Ort

Auch sollen die Räumlichkeiten des Sportvereins ein Ort werden, an dem Spiele- oder Kochabende, Workshops zu sportübergreifenden Themen oder Vorträge einen Platz finden. „Wir haben etwas Bleibendes für die Dorfgemeinschaft erschaffen, auf das wir sehr stolz sind“, bringt es Vorstandsmitglied Andreas Lüpkes auf den Punkt.