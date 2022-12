Steuerkraft um 32 Millionen gestiegen

Inflation und steigende Energiepreise belasten nicht nur Privathaushalte, sondern auch die Kommunen. Zum Glück gehen die Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf aber gut gepolstert in diese Krise. Denn ihre Steuerkraft ist stark gestiegen. Darüber hatte kürzlich Kreiskämmerer Dr. Stefan Funke den Kreisfinanzausschuss informiert. Unterm Strich haben die Kommunen nämlich 32 Millionen Euro mehr in der Kasse als im Vorjahr.

Von der guten Entwicklung hat vor allem die Stadt Beckum profitiert. Dort stehen acht Millionen Euro mehr zur Verfügung. Auch Telgte hat mit einem Plus von 4,8 Millionen Euro deutliche Zuwächse. In etwa diese Größenordnung erreicht auch Ahlen. Dir größte Stadt im Kreis kann immerhin ein Steuerplus von 4,2 Millionen Euro verbuchen. Auch in der Gemeinde Everswinkel freut sich der Kämmerer über ein 3,4 Millionen Euro zusätzlich, dicht gefolgt von Drensteinfurt mit einem Zuwachs an Steuerkraft von 3,3 Millionen Euro.

Aber es gab nicht nur Gewinner: Oelde und Sassenberg haben Steuerkraft verloren. In Oelde fehlen 330.000 Euro, in Sassenberg 500.000 Euro.

Im mittleren Bereich liegt die Gemeinde Wadersloh, wo es ein Plus von 2,4 Millionen Euro bei der Steuerkraft gibt. In der ähnlichen Größenordnung bewegt sich Ennigerloh mit einem Zuwachs von 2,1 Millionen Euro. Die Stadt Warendorf verbucht dagegen nur einen Zuwachs von 1,7 Millionen Euro. Damit liegt das Plus an Steuerkraft in der Kreisstadt nur eine halbe Million über dem Vergleichswert von Beelen. Die kleinste Gemeinde im Kreis hat einen Zuwachs von 1,2 Millionen Euro. Am Ende der Skala steht Sendenhorst, das 793.165 Euro mehr in der Steuerkasse hat.

Insgesamt fünf Kommunen im Kreis Warendorf erhalten gar kein Geld vom Land, weil sie wirtschaftlich zu gut aufgestellt sind. Dies sind Beelen, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde und Telgte.