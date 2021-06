Suche nach vermisster 19-Jähriger erfolgreich

Erfolgreiches Ende einer Vermisstensuche: In Beckum sollte am Sonntagabend eine 19-Jährige von einem Rettungswagen versorgt werden. Doch anstatt sich behandeln zu lassen, lief die Jugendliche weg. Da die sofort eingeleitete Fahndung trotz des Einsatzes eines Hubschraubers und den Hunden einer Rettungshundestaffel erfolglos verlief, bat die Polizei am Montagmorgen die Öffentlichkeit um Hilfe.

Mit Erfolg: „Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung, konnte die junge Frau wohlbehalten im Bereich des Werseradwegs in der Beckumer Innenstadt angetroffen werden“, berichtete die Polizei am Montagmittag, die sich für die Unterstützung bei der Suche nach der 19-Jährigen bedankte.