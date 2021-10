Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befindet sich ein 45-jähriger Mann aus Beckum wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln

in Untersuchungshaft. Im Rahmen einer aufgrund richterlicher Anordnung am Freitagabend durchgeführten Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten wurden mehrere Kilogramm Marihuana, knapp 200 Gramm Kokain, Verpackungsmaterialien, eine Feinwaage, eine größere Summe Bargeld sowie eine scharfe Schusswaffe nebst Munition aufgefunden und sichergestellt. Das gab die Polizei am späten Montagnachmittag bekannt. „Ein toller Erfolg“, so der Behördenleiter der Kreispolizei, Dr. Olaf Gericke. „Um den zunehmenden Drogenkonsum einzudämmen, ist es wichtig wie hier tätig zu werden und Händler dingfest zu machen sowie deren Verkaufswege zu stören.“ Der 45-jährige Tatverdächtige wurde bereits am Samstag einem Amtsrichter am Amtsgericht Beckum vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Münster und erließ gegen den Beckumer Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.