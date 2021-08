Telgte Die K 50n ist seit der Eröffnung des neuen Bahnübergangs in der Delsener Heide durchgängig befahrbar. Doch an der südlichen Einfahrt in die Stadt fehlt an der Alverskirchener Straße noch das passende Schild, das Verkehrsteilnehmer darauf hinweist, dass sie die östliche Umfahru...