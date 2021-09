10 000 Euro für Landwirte in Not

Solidarität ist ein großer Wert in der Landwirtschaft und im Genossenschaftswesen. „Wenn wir sehen, wie sehr unsere Berufskollegen im Ahrtal, in der Voreifel und im Erfttal von der Flutkatastrophe betroffen sind, müssen wir helfen“, sind Burkhard Schulze Pellengahr, Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisen Münster Land, der Vorstandsvorsitzende Reinhard Möllers und Reinhard Pröbsting, geschäftsführendes Vorstandsmitglied, überzeugt. „In Teilen ist die komplette Ernte vernichtet, und was noch auf den Feldern steht, kann nicht geerntet werden, weil das Wasser, das auf den Äckern stand mit Schadstoffen kontaminiert war“, wissen sie. „Da müssen wir helfen“.

Wie kommt die Hilfe direkt und ohne Umwege bei den betroffenen Landwirten und Winzern an? In der Stiftung BHD-Maschinenring Land „Fluthilfe Maschinenring“ fand die Raiffeisen Münster Land nach eigenen Angaben einen kompetenten Partner. Eine Spende von 10 000 Euro konnte Susanne Schulz Bockeloh, Vorsitzende des Kuratoriums der BHD/MR Westfalen-Lippe, jetzt für die Stiftung in Empfang nehmen. „Wir stehen in intensivem Kontakt zu den Geschäftsstellen der Maschinenringe vor Ort in den Flutgebieten. Die betroffenen landwirtschaftlichen Familienbetriebe brauchen weiter unsere finanzielle Unterstützung“, berichtete Schulze Bockeloh und bedankte sich für die großzügige Spende. „Wir sind ganz nah dran“, sagte sie. „Jeder gespendete Euro kommt bei den Landwirten an.“