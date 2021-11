10 000 Wunschzettelhefte liegen aus

Die Aktion „Telgter Wunschzettel – Wünsch Dir was!“ feiert ihr Zehnjähriges. Die Telgter Hanse, die Wirtschaftsförderung der Stadt Telgte und Sponsor Volksbank laden wieder dazu ein, an ihrem gemeinsamen Projekt „Wünsch Dir was!“ teilzunehmen.

Wunschzettelhefte in neuem Look

10 000 Wunschzettelhefte – in neuem Look – liegen ab sofort und bis zum 13. Dezember in vielen Telgter Geschäften aus und laden dazu ein, sich seinen ganz persönlichen Lieblingswunsch erfüllen zu können. Das Prinzip ist ganz einfach: Man besorgt sich ein Wunschzettelheft, sucht sich seinen oder ihren persönlichen Favoriten unter den Geschenken aus, kreuzt diesen an und gibt das ganze Heft dann ausgefüllt in einem der teilnehmenden Geschäfte oder in der Volksbank an der Steinstraße wieder ab. Damit nimmt man dann an der Verlosung teil. Die Gewinner werden vor Weihnachten schriftlich benachrichtigt.

„ »Ich kenne einen Jungen, der will unbedingt ein Candlelight-Dinner bei Buschhoff gewinnen.« “ Walburga Westbrock

Begonnen hat alles 2012 mit 21 Teilnehmern, heute sind es über 40 Händler, Gastronomen und Dienstleister. Einen „Selbstläufer“ nennt Walburga Westbrock, Vorsitzender Telgter Hanse, die Aktion. „Die Leute warten schon drauf“, freut sie sich über die Resonanz – und die Beliebtheit. „Ich kenne einen Jungen, der will unbedingt ein Candlelight-Dinner bei Buschhoff gewinnen“, erzählt sie mit einem Augenzwinkern.

„Das ist an sich schon eine wunderbare Aktion. Aber es ist nur eine von vielen Attraktionen, die unsere Innenstadt stärken“, lobte Bürgermeister Wolfgang Pieper. Die Altstadt biete eine unglaublich hohe Aufenthaltsqualität. Aber so gut aufgestellt bliebe Telgte nur, „wenn wir gemeinsam dieses Ambiente schaffen.“