100 neue Arbeitsplätze sind geplant

Generationenwechsel bei gleichzeitiger Änderung in der Geschäftsführung bei „Bolle System- und Modulbau“, dem Modulbau-Spezialisten mit Hauptsitz in Telgte: Mit Klaus Bröker hat ein Ur-Telgter die Geschäftsführung des enorm wachsenden Mittelständlers verstärkt. In diesem Zusammenhang gab das Unternehmen in einer Mitteilung den Rückzug von Firmengründer Hermann Bolle aus eben diesem Bereich bekannt.

„Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und bin begeistert, nach vielen Engagements in ganz Europa endlich wieder in meiner Heimatstadt tätig zu werden“, sagt Bröker. Der 52-Jährige war nach Unternehmensangaben bereits in zahlreichen geschäftsführenden Rollen unter anderem bei Schüco, Trilux oder Winkhaus tätig und verstärkt nun das Führungsteam um Niklas Bolle und Raphael Bruns am Telgter Kiebitzpohl.

Fachkräfte ansprechen

Hierbei werden insbesondere die Bereiche Planung und Produktion der modularen Gebäude in den Verantwortungsbereich des Diplom-Ingenieurs fallen. „Bolle ist einer der deutschlandweit führenden Anbieter in der boomenden Branche Modulbau. Hinter unseren Hallentoren entstehen komplexe und nachhaltige Gebäude in moderner und systematischer Bauweise, seien das nun Krankenhäuser, Schulen oder Kindergärten“, sagt der erfahrene Industriemanager.

Diese Attraktivität der innovativen Bauart auch gegenüber potenziellen Fachkräften in der Region noch besser zu kommunizieren sieht Bröker als eine seiner Aufgaben. Fast 200 Kolleginnen und Kollegen arbeiten inzwischen bei Bolle und es sollen in den nächsten zwei Jahren noch 100 dazu kommen.

Für anspruchsvolle Architekten und Fachplaner

„Mit Bolle verbinden die Menschen im Münsterland historisch natürlich vor allem unsere Container. Der computermodellierte Modulbau ist aber eine spannende und moderne Herausforderung für anspruchsvolle Architekten und Fachplaner“, ergänzt Co-Geschäftsführer Raphael Bruns, der bereits seit fast 20 Jahren im Unternehmen ist. Und Niklas Bolle fügt hinzu: „Wir stellen die Weichen weiterhin auf Innovation und gesundes Wachstum. Mit Klaus Bröker haben wir uns dafür optimal verstärkt.“

Mit dem Eintritt des neuen Geschäftsführers wird auch der Generationswechsel im Unternehmen weiter vorangetrieben. So tritt Hermann Bolle, der die Modulbau-Sparte vor ziemlich genau 20 Jahren ins Leben gerufen und erfolgreich gemacht hat, aus der Führungsmannschaft aus, wird „dem Unternehmen aber weiterhin in der Dachgesellschaft erhalten bleiben“, heißt es abschließend.