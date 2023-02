1000 Köfte-Taschen für den guten Zweck

Kurz vor Ende der Aktion war alles ausverkauft. Groß war der Andrang bei einer besonderen Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei. Devrim Aydin, Mitarbeiter in der Küche des St.-Rochus-Hospitals, und etliche Helfer boten Köfte-Taschen (türkische Frikadellen) und andere Leckereien für den guten Zweck an. Am Ende des Tages waren alle beim Kassensturz mehr als überrascht: Rund 10.000 Euro kamen zusammen. Die Summe geht komplett an das Deutsche Rote Kreuz, um die Opfer des Erdbebens zu unterstützen.

1000 gefüllte Fladenbrote

Nicht nur mittags, sondern auch bis in die frühen Abendstunden war der Andrang am Küchenzelt vor der ehemaligen Landwirtschaft des Hospitals groß. Rund 1000 der gefüllten Fladenbrote gingen bei der Aktion über die improvisierte Theke.

Die Spendenfreudigkeit der Anwesenden war groß. Viele gaben mehr Geld und füllten damit zusätzlich die Kasse. Die Aktion wurde von etlichen Spendern, darunter auch ortsansässige Unternehmen und Firmen, mit denen das Fachkrankenhaus zusammenarbeitet, unterstützt.

„ Ich bin überwältigt vom Andrang. “ Devrim Aydin

„Ich bin überwältigt vom Andrang“, betonte Devrim Aydin bereits mittags angesichts einer langen Schlange vor dem Küchenzelt. Zusammen mit weiteren Köchen bereitete er die türkischen Frikadellen auf speziellen Holzkohlegrills frisch zu. „Es ist schön zu sehen, wie groß die Hilfsbereitschaft für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien ist“, freut sich Aydin über den Erfolg der Aktion.

Zweite „Küchen-Aktion“

Einen besonderen Dank richtete er an das Direktorium des Hospitals, das die Aktion mit Startkapital für den Kauf der Lebensmittel unterstützt hatte. Nachdem bereits vor ziemlich genau einem Jahr eine ähnliche Aktion für die Menschen in der Ukraine stattgefunden hatte, war das bereits die zweite „Küchen-Aktion“ für einen guten Zweck. Zusammen mit seiner Kollegin Reyhan Baskan hatte Aydin die Idee, und zahlreiche Mitstreiter schlossen sich an.

Auch Daniel Freese, Geschäftsführer des Hospitals, ist begeistert über die Spendenaktion. „Devrim und sein Team haben Großartiges geleistet. So eine Aktion in der Kürze der Zeit auf die Beine zu stellen, verdient großen Respekt.“